Крім цього, адвокат Цубери взагалі не з'явився на суді. Через це засідання перенесли на кілька годин.

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Цубера заявляє, що його судять незаконно

Охоронця Тищенка Сергія Цуберу підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 127 та частина 2 статті 146 КК України).

За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом Тищенка затримали та побили колишнього бійця "Кракена".

Військового щонайменше двічі вдарили та душили. Також на нього одягли залізні кайданки й впродовж 20 хвилин не знімали їх.

У мережі з'явилося відео, як перед засіданням суду він кричить, що його судять незаконно. Також журналісти повідомляють, що він погрожував порізати собі вени.

Охоронець Тищенка скаржиться, що його судять незаконно: дивіться відео

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Нагадаємо, що Київський Печерський районний суд 25 червня обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.