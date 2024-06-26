Так, у мережі поширили відео, де Микола Тищенко сидів у ресторані після завершення суду.

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Тищенку не одразу одягли електронний браслет

У низці телеграм-каналів поширили кадри, де, як стверджується, народний депутат після засідання у Печерському районному суді сидів у ресторані одного зі готелів Києва. У мережі писали, що в ресторані Тищенко, ймовірно, говорив зі своїми адвокатами.

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У прокуратурі журналістам Суспільного підтвердили, що браслет нардепу одягнули не одразу після обрання запобіжного заходу в суді 25 червня.

Однак згодом в одному з київських телеграм-каналів з'явилося фото, де Тищенку все ж одягають електронний браслет. У мережі писали, що це сталося о 22:30, після чого народний депутат відправився додому.



Тищенку вдягнули електронний браслет / Фото з київських телеграм-каналів

Раніше Печерський районний суд Києва відправив Миколу Тищенка на цілодобовий домашній арешт. У такому режимі нардеп має провести два подальші місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, що народному обранцю вранці 25 червня оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця. До помешкання, де проживає Тищенко також прийшло з обшуками ДБР, які виявили у депутата купу готівки та годинник вартістю 2 мільйони гривень.