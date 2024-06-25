Тепер цю петицію стосовно Миколи Тищенка зобов'язані розглянути в українському парламенті, а також дати відповідь на сайті стосовно цього звернення громадян.

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Що зазначено у петиції стосовно Миколи Тищенка

Автор петиції Андрій Іванович Шевердєєв зазначив, що він твердо й рішуче виступає з ініціативою щодо зняття повноважень депутата Верховної Ради України Миколи Тищенка. За словами чоловіка, нардеп істотно шкодить роботі українського парламенту.

Неприпустимим є його зловживання статусом, перевищення службових повноважень та рекет.

Країна не може дозволити собі такого представника. Обов'язком кожного депутата є чесне та відповідальне служіння народу,

– написав автор.

Андрій Шевердєєв також наголосив, що щиро й неухильно кожен обраний представник має йти шляхом дотримання законів та виконання своїх обов'язків. Ба більше, автор наголосив, що епоха тяжких випробувань для нашої країни, на жаль, не сприяє повазі до згаданих принципів.



Петиція стосовно позбавлення Тищенка депутатських повноважень набрала 25 тисяч підписів / Скриншот 24 Каналу

"Панове, ініціатива громадян України вимагає негайного розгляду. Інформуємо Вас про систематичні порушення, які вчиняє депутат. Дії зазначеного депутата завдають шкоди іміджу нашої країни. Акцентуємо на необхідності позбавлення його повноважень", – мовиться у тексті до петиції.

Водночас громадянин наголосив, що він розуміє важливість забезпечення законності та справедливості в діяльності представницьких органів влади. Тому і створив цю петицію до українського парламенту.

Варто зазначити, що Печерський районний суд Києва вже обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у справі щодо незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Нардепа відправили під цілодобовий домашній арешт.