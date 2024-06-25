Теперь эту петицию относительно Николая Тищенко обязаны рассмотреть в украинском парламенте, а также дать ответ на сайте относительно этого обращения граждан.

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Что указано в петиции в отношении Николая Тищенко

Автор петиции Андрей Иванович Шевердеев отметил, что он твердо и решительно выступает с инициативой о снятии полномочий депутата Верховной Рады Украины Николая Тищенко. По словам мужчины, нардеп существенно вредит работе украинского парламента.

Недопустимо его злоупотребление статусом, превышение служебных полномочий и рэкет.

Страна не может позволить себе такого представителя. Обязанностью каждого депутата является честное и ответственное служение народу,

– написал автор.

Андрей Шевердеев также отметил, что искренне и неуклонно каждый избранный представитель должен идти по пути соблюдения законов и выполнения своих обязанностей. Более того, автор отметил, что эпоха тяжелых испытаний для нашей страны, к сожалению, не способствует уважению к упомянутым принципам.



Петиция о лишении Тищенко депутатских полномочий набрала 25 тысяч подписей / Скриншот 24 Канала

"Господа, инициатива граждан Украины требует немедленного рассмотрения. Информируем Вас о систематических нарушениях, которые совершает депутат. Действия указанного депутата наносят ущерб имиджу нашей страны. Акцентируем на необходимости лишения его полномочий", – говорится в тексте к петиции.

В то же время гражданин отметил, что он понимает важность обеспечения законности и справедливости в деятельности представительных органов власти. Поэтому и создал эту петицию в украинский парламент.

Стоит отметить, что Печерский районный суд Киева уже избрал Николаю Тищенко меру пресечения по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Нардепа отправили под круглосуточный домашний арест.