Зазначається, що домашній арешт триватиме протягом двох наступних місяців. Напередодні народному обранцю оголосили про підозру.Дивіться також Це не смішно, я їх заробляв 30 років, – Тищенко жалівся, що просив у слідства лишити його гроші

Що суд вирішив по Тищенку

Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду Тищенко протягом двох наступних місяців зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Про такий запобіжний захід просила сторона обвинувачення. Водночас нардеп заявив, що не буде оскаржувати рішення і подавати "апеляцію", бо "немає сенсу".

Тищенко у суді: дивіться відео

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