Зазначається, що домашній арешт триватиме протягом двох наступних місяців. Напередодні народному обранцю оголосили про підозру.Дивіться також Це не смішно, я їх заробляв 30 років, – Тищенко жалівся, що просив у слідства лишити його гроші
Що суд вирішив по Тищенку
Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
За рішенням суду Тищенко протягом двох наступних місяців зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
Про такий запобіжний захід просила сторона обвинувачення. Водночас нардеп заявив, що не буде оскаржувати рішення і подавати "апеляцію", бо "немає сенсу".
Тищенко у суді: дивіться відео
Що цьому передувало: головне
- Зранку, 25 червня, народному обранцю оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця. Тоді група осіб за вказівкою Тищенка напала на ексвійськового Дмитра Павлова, утримувала його протягом певного часу, завдаючи тілесних ушкоджень.
- Так, 20 червня група людей у камуфляжі та балаклавах схопила 33-річного чоловіка, який гуляв з немовлям. Вони вимагали його військово-облікові документи й після пред'явлення все одно продовжували його переслідувати й чіпати візок з дитиною.
- Відомо, що на кадрах, оприлюднених у мережі, впізнали також поліцейського з Києва Богдана Писаренка. Блогер Сергій Стерненко написав, що той брав участь у конфлікті на боці Тишенка.
- Повідомлялося, що прокурори проситимуть для нардепа цілодобовий домашній арешт. Раніше у Державному бюро розслідувань відреагували на знищення телефону Миколою Тищенком. Речниця бюро Тетяна Сапьян наголосила, що це жодним чином не допоможе уникнути відповідальності, адже правоохоронці планують провести експертизу.
- Зауважимо, що у Миколи Тищенка виявили годинник вартістю понад 2 мільйони гривень. Мовиться про годинник фірми Audemars Piguet. Окрім того, правоохоронці в домі Тищенка виявили велику суму готівки в іноземній валюті. Частину грошей нардеп тримав в пакеті та коробці.