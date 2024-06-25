Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі група осіб, за вказівкою народного депутата, незаконно позбавила волі колишнього військовослужбовця. Його утримували деякий час та завдали тілесних ушкоджень.

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Що в Тищенка виявили під час обшуків

Вранці 25 червня працівники ДБР прийшли до помешкання Миколи Тищенка. Нардепу вручили підозру за незаконне позбавлення волі та провели обшуки.

На опублікованих правоохоронцями фото видно, що в домі Тищенка зберігається велика сума готівки в іноземній валюті.

Гроші та годинник, які знайшли під час обшуків / фото ДБР

Також вдалося з'ясувати, що на годинник на фото – Audemars Piguet, ймовірно, модель з колекції Royal Oak. Орієнтовно, ціни на ці годинники починаються від декількох десятків тисяч доларів і можуть сягати сотень тисяч доларів для більш рідкісних і дорогих моделей.

Зверніть увагу! Микола Тищенко – не бідна людина. Відомо, що він є власником мережі столичних ресторанів. За даними української аналітичної онлайн-системи YouControl у власності нардепа також є декілька квартир і машин.

До слова, на скандал із Тищенком відреагував Андрій Єрмак. Він зазначив, що поведінка нардепа є ганебною, а правоохоронцям є на що реагувати.