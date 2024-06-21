Голова Офісу президента зазначив, що справді є кумом Тищенка, проте давно не розуміє його вчинків. Тому не підтримує ніяких контактів з одіозним нардепом.

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Реакція Єрмака

Андрій Єрмак зазначив, що подивився відеозапис конфлікту Миколи Тищенка та військового. За словами голови ОП, тут немає про що говорити, адже поведінка нардепа є ганебною. Єрмак вказав, що їй немає виправдань і правоохоронцям є на що реагувати.

Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно – хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків,

– написав Єрмак.

Голова Офісу наголосив, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ. Водночас Єрмак вказав, що така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Скандал навколо Тищенка та охорони