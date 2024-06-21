У поліції за фактом побиття захисника відкрили два кримінальні провадження. Тим часом у підрозділі Kraken підтвердили, що невідомі напали на їхнього колишнього військовослужбовця.

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"Уважно стежимо за слідством"

У спецпідрозділі Kraken, окремому розвідувально-диверсійному підрозділі ГУР МО, відреагували на подію, яка сталася посеред білого дня у центрі Дніпра.

З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken,

– йдеться у повідомленні військових.

У Kraken наголосили, що уважно стежать за перебігом слідства і очікують на справедливість.

Зазначимо, що Дмитро Павлов – дніпрянин. З перших днів повномасштабної війни він долучився до ЗСУ, пройшов запеклі бої на Харківщині.

Нагадаємо, що 20 червня дніпровські телеграм-канали почали ширити відео, на яких група чоловіків у камуфляжі оточила цивільного з малюком на руках. У мережі писали, що учасники сутички – доброволець Дмитро Павлов із позивним "Син" та охорона нардепа Тищенка.

Між захисником і нардепом сталася словесна суперечка, після чого охорона чиновника напала на військового.

На опублікованих кадрах видно, як Павлова валять на землю і скручують руки, обшукують його речі. На відео також присутній чоловік, який ззовні дуже нагадує Тищенка.

Сам нардеп у пості в фейсбук визнав, що прибув у Дніпро, нібито для перевірки інформації про ботоферми і шахрайські колцентри. Про сутичку Тищенко не обмовився ні словом. Натомість його помічниця у коментарі ЗМІ заявила, що у нього начебто немає охорони.