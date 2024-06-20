Про інцидент, який стався 20 червня в Приморському районі міста, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Інцидент з Одеським ТЦК

За інформацією ТЦК, все сталося на одному з блокпостів. Постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення громадян.

20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення,

– йдеться у повідомленні.

В ТЦК додали, що водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надали необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці вже оголосили водія в розшук.

Важливо! В ТЦК нагадали, що особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

Потерпілі також надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.