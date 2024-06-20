Про інцидент, який стався 20 червня в Приморському районі міста, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.
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Інцидент з Одеським ТЦК
За інформацією ТЦК, все сталося на одному з блокпостів. Постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення громадян.
20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення,
– йдеться у повідомленні.
В ТЦК додали, що водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надали необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці вже оголосили водія в розшук.
Потерпілі також надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.