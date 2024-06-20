Об инциденте, который произошел 20 июня в Приморском районе города, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
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Инцидент с Одесским ТЦК
По информации ТЦК, все произошло на одном из блокпостов. Пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение граждан.
20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения,
– говорится в сообщении.
В ТЦК добавили, что водитель "протянул" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители уже объявили водителя в розыск.
Потерпевшие также дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.