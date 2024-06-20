Об инциденте, который произошел 20 июня в Приморском районе города, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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Инцидент с Одесским ТЦК

По информации ТЦК, все произошло на одном из блокпостов. Пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение граждан.

20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосту пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения,

– говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что водитель "протянул" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего, один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказали необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители уже объявили водителя в розыск.

Важно! В ТЦК напомнили, что лица, которые осуществляют противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Потерпевшие также дали показания для содействия быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.