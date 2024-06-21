В полиции по факту избиения защитника открыли два уголовных производства. Между тем в подразделении Kraken подтвердили, что неизвестные напали на их бывшего военнослужащего.

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"Внимательно следим за следствием"

В спецподразделении Kraken, отдельном разведывательно-диверсионном подразделении ГУР МО, отреагировали на событие, которое произошло средь бела дня в центре Днепра.

Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, который получил телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения Kraken,

– говорится в сообщении военных.

В Kraken отметили, что внимательно следят за ходом следствия и ожидают справедливости.

Отметим, что Дмитрий Павлов – днепрянин. С первых дней полномасштабной войны он присоединился к ВСУ, прошел ожесточенные бои на Харьковщине.

Напомним, что 20 июня днепровские телеграмм-каналы начали распространять видео, на которых группа мужчин в камуфляже окружила гражданского с малышом на руках. В сети писали, что участники схватки – доброволец Дмитрий Павлов с позывным "Сын" и охрана нардепа Тищенко.

Между защитником и нардепом произошла словесная перепалка, после чего охрана чиновника напала на военного.

На опубликованных кадрах видно, как Павлова валят на землю и скручивают руки, обыскивают его вещи. На видео также присутствует мужчина, который внешне очень напоминает Тищенко.

Сам нардеп в посте в фейсбук признал, что прибыл в Днепр, якобы для проверки информации о ботофермах и мошеннических коллцентрах. О стычке Тищенко не обмолвился ни словом. Зато его помощница в комментарии СМИ заявила, что у него якобы нет охраны.