Глава Офиса президента отметил, что действительно является кумом Тищенко, однако давно не понимает его поступков. Поэтому не поддерживает никаких контактов с одиозным нардепом.

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Реакция Ермака

Андрей Ермак отметил, что посмотрел видеозапись конфликта Николая Тищенко и военного. По словам председателя ОП, здесь не о чем говорить, ведь поведение нардепа является позорным. Ермак указал, что ей нет оправданий и правоохранителям есть на что реагировать.

Так, Тищенко я знаю давно. Действительно – крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений,

– написал Ермак.

Глава Офиса подчеркнул, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий. В то же время Ермак указал, что такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.