Напомним, что 20 июня в Днепре группа лиц, по указанию народного депутата, незаконно лишила свободы бывшего военнослужащего. Его удерживали некоторое время и нанесли телесные повреждения.

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Что у Тищенко обнаружили во время обысков

Утром 25 июня сотрудники ГБР пришли в дом Николая Тищенко. Нардепу вручили подозрение за незаконное лишение свободы, и провели обыски.

На опубликованных правоохранителями фото видно, что в доме Тищенко хранится большая сумма наличных в иностранной валюте.

Деньги и часы, которые нашли во время обысков / фото ГБР

Также удалось выяснить, что на часы на фото – Audemars Piguet, вероятно, модель из коллекции Royal Oak. Ориентировочно, цены на эти часы начинаются от нескольких десятков тысяч долларов и могут достигать сотен тысяч долларов для более редких и дорогих моделей.

Обратите внимание! Николай Тищенко – не бедный человек. Известно, что он является владельцем сети столичных ресторанов. По данным украинской аналитической онлайн-системы YouControl в собственности нардепа также есть несколько квартир и машин.

К слову, на скандал с Тищенко отреагировал Андрей Ермак. Он отметил, что поведение нардепа является позорным, а правоохранителям есть на что реагировать.