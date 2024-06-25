Офіс Генпрокурора повідомив, що погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Тищенко отримав підозру
За фактом нападу на військового у Дніпрі Тищенку повідомили про підозру у позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України). Під час обрання запобіжного заходу прокурори клопотатимуть про те, щоб його взяли під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, що 20 червня група людей у камуфляжі та балаклавах схопили 33-річного чоловіка, який гуляв з немовлям. Вони вимагали його військово-облікові документи й після пред'явлення все одно продовжували його переслідувати й чіпати візок з дитиною. Це все відбувалося під супроводом Тищенка. Відео події швидко розлетілися в мережі з різних ракурсів.
В один момент, коли помічниця нардепа знімала на телефон документи військового, він попросив не робити цього. Коли вона проігнорувала прохання, заявивши, що документи не знімає, він вихопив телефон у неї з рук. Хоч за хвилину він віддав їй телефон, усі переслідувачі довкола почали стверджувати, що він його вкрав і потім ще й буцімто розбив. Хоч насправді цього не було.
Все закінчилося тим, що чоловіка зрештою побили та одягнули кайданки.
Щодо цього випадку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі та завдавання легких тілесних ушкоджень.