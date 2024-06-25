У суді Микола Тищенко також сказав, що, мовляв, він не матиме грошей на своє подальше життя. При цьому журналісти помітили у народного депутата одяг на близько 110 тисяч гривень.

До теми Це буде нечесно, – Тищенко у суді прокоментував готовність скласти мандат

Тищенко бідкався, що у нього вилучило гроші слідство

Народний депутат під час судового засідання жалівся, що він просив слідчих, які виявили у нього пачки грошей, лишити йому їх, адже без цих коштів нардепу "не буде на що жити".

І це не смішно. Я їх заробляв 30 років, ось цими руками. І ні в кого нічого не взяв,

– сказав Тищенко.

Він наголосив, що, мовляв, так само заробляв гроші його батько і він "іде його стопами".

Тищенко у суді бідкався про гроші, які в нього вилучило слідство: дивіться відео

Після цього народний депутат видав новий "перл" під час судового засідання. Тищенко сказав, що "корупціонери мають боятися нас з вами", і при цьому додав, що "нас з вами взагалі ніхто не має боятися".

Нардеп видав цікавий "перл" під час судового засідання: дивіться відео

У нардепа у суді помітили "лук" на понад 110 тисяч гривень

У телеграм-каналі Herley Quinn заявили, що на оголошення запобіжного заходу Микола Тищенко прийшов у брендовому одязі, вартість якого сягає щонайменше 110 тисяч гривень.

За даними авторів каналу, поло, яке було на нардепі, від бренду Prada вартувало йому 4,7 тисячі гривень. Ціна на сайті на фото, яке опублікували у каналі, вказана зі знижкою, тому, ймовірно, Тищенко придбав поло ще тоді, коли воно коштувало 125 доларів США.

Несподіваним стало те, що народний депутат був помічений у титановому годиннику з сонячною батареєю від Garmin вартістю 44 990 гривень. Ще більш разючим стало виявлення взуття – пари світлих замшевих лоферів Loro Piana вартістю 59 871 грн.

У чому прийшов Тищенко на судове засідання / Фото з телеграм-каналу Harley Quinn

Микола Тищенко сплутав суд з паризьким тижнем моди. Годинник трохи скромніший, ніж ті, які фотографували ДБР, і футболка на знижці,

– іронічно написали в телеграм-каналі Harley Quinn.

Раніше під час обшуку у Миколи Тищенка виявили годинник вартістю понад 2 мільйони гривень. Мовиться про годинник фірми Audemars Piguet.

Окрім того, правоохоронці в домі Тищенка виявили велику суму готівки в іноземній валюті. Частину грошей нардеп тримав в пакеті та коробці.