Микола Тищенко у великій українській політиці не багато, не мало – 5 років. Проте за цей час він став фігурантом величезної кількості скандалів. Чимало критику викликали його заяви, а ще більшу – вчинки під час пандемії та великої війни. І чи не найбільшої "слави" нардепу приніс останній скандал, пов'язаний з побиттям військового Дмитра Павлова у Дніпрі, коли той гуляв з дитиною.

Якщо раніше більшість зашкварів політика переважно обговорювалися у мережі, то після нападу на військового на діяльність Тищенка нарешті звернули увагу правоохоронні органи. Зараз він під слідством.

Хто ж такий Микола Тищенко та чому він став найскандальнішим депутатом в українській історії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Ресторатор та медійник і привиди 90-х

Микола Тищенко народився 17 травня 1972 року в Києві. Після закінчення школи вступив до Київського інженерно-будівельного інституту, який закінчив за спеціальністю "інженер-механік". За фахом не працював. Під час навчання також закінчив військову кафедру і є лейтенантом запасу.

Крім того, під час навчання, займаючись спортом, отримав звання майстра спорту з дзюдо. Та загалом про період навчання Миколи Тищенка та про те, чим він займався до кінця 90-х, не так багато відомо. За даними ЗМІ, у той період він був пов'язаний з організованим злочинним угрупованням братів Савлохових і мав прізвисько "Коля Оболонський".

Наприкінці 90-х свої зв'язки з ОЗУ Тищенко розірвав і тоді ж почався його підйом у бізнесі як ресторатора. Звідки тоді у нього були гроші для стартового капіталу – достеменно невідомо, але основними є дві версії.

Перша – бізнес фінансувало угруповання братів Савлохових.

Друга – Тищенко був фіктивним власником ресторанів, які насправді належали його сестрі, яка вже на той час жила у Москві (до речі, живе і досі).

Бізнес Тищенка процвітав, мережа ресторанів "Світова карта" (пізніше – "Козирна карта") стала чи не найуспішнішою в Україні у 2000-х. А з 2005 року Тищенко почав отримувати й медійну популярність завдяки різним телешоу, в яких він брав участь. Крім того, він став популярним завдяки журналам, обкладинки яких часто прикрашав його оголений торс, а серед матеріалів були розмови про те, якими мають бути стосунки, секс та які жінки подобаються Миколі Тищенку.



Микола Тищенко у шоу "Ігри Патріотів" / Скриншот

Успішний ресторанний бізнес та медійна впізнаваність вплинули й на те, що у 2011 році телеканал СТБ запросив Тищенка стати суддею кулінарного шоу "МастерШеф" і наступні 5 років він знімався в ньому.

У 2017 році почав працювати з "Новим каналом" та став ведучим програми "Ревізор", наступного року – учасником проєкту "Танці з зірками".

І лише у 2019 році Тищенко вирішив податися у велику політику.

У бій ідуть гречка, мітболи, лимони й "свято Чорнобиля"

На позачергових парламентських виборах у 2019 році Микола Тищенко вирішив іти в політику, став членом партії "Слуга народу" та балотувався до парламенту на окрузі № 219 – у Святошинському районі Києва. Що цікаво, під час передвиборчої кампанії ЦВК звертала увагу на порушення з боку Тищенка, який проводив агітаційні заходи у Святошинській РДА, що є порушенням.

Крім того, за даними руху "Чесно", було зафіксовано щонайменше 4 випадки підкупу виборців з боку Тищенка, за що він отримав статус "гречкосія". Так чи інакше, а набравши понад 30%, Микола Тищенко отримав депутатський мандат і став членом фракції монобільшості у парламенті. І тоді ж понеслось.

Говорячи про Тищенка, насамперед варто згадати про те, як та чому він отримав прізвисько "Коля Котлета". Річ у тім, що в грудні 2021 року під час відкриття новорічного майданчика біля Офісу Президента депутат вирішив поділитися з журналістами, що готуватиме на свята. Родзинкою столу мали б бути "мітболи по-київськи", на що йому заперечили, що страва називається котлета по-київськи, але Тищенко вперто стояв на своєму.

Ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь. А молодь вона завжди на передовій. А українська молодь завжди диктує нові тренди,

– казав тоді Тищенко.

Після цього за депутатом міцно закріпилися прізвиська "Коля Котлета" і "Коля Мітбол".

Тищенко розповідає про мітболи: дивіться відео

Також Тищенко відомий обмовками. І якщо його порівняння України з насосом, де "що не візьми, нічого не працює", викликало обурення, то слова про роковини Чорнобиля – повне нерозуміння.

Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа,

– заявив Тищенко в ефірі проросійського каналу Мураєва.

Від цих слів здивувалися навіть ведучі, а в мережі виникло питання – що ж у день пам'яті святкує Тищенко? Та на це питання відповісти складно, бо:

28 липня 2023 року Тищенко привітав українців із Днем Незалежності;

Своє різдвяне привітання у соцмережах у 2022 році завершив словами "Христос Воскрес".

А ще Тищенко любить "подарунки". 21 червня 2020 року після вибуху в будинку на Позняках у Києві, який забрав життя 5 людей, на місце приїхав і цей депутат. Постраждалим, які втратили житло чи чекали на те, коли їхніх родичів знайдуть під завалами, депутат привіз лимони, що викликало гостру реакцію суспільства. На своє виправдання Тищенко заявив, що нібито його медики попросили привезти саме лимони і йому образливо з насмішок у мережі.

Тищенко привіз лимони на місце трагедії / Скриншот "Бабель"

"Антиковідний Велюр"

За час депутатської діяльності Микола Тищенко отримав одночасно 2 звання – як найменш ініціативний депутат, який, наприклад, у 2020 році не зареєстрував жодного депутатського звернення. Інше ж – звання найбільш скандального. І скандали були різні. Та якщо мітболи, лимони й "свята" викликали обурення і ставали мемами, а захист колеги по партії Галини Третьякової, яка раділа смерті іншого "слуги" Антона Полякова, – осуд, то інші ж спричиняли резонанс.

І перший великий скандал, у центрі якого опинився Микола Тищенко, трапився у 2020 році. Тоді в розпал карантину в квітні журналісти Bihus.Info опублікували розслідування про те, як працює ресторан "Велюр", власником якого є Тищенко. Тоді ресторан приймав "елітних гостей" – чиновників, бізнесменів та людей, пов'язаних з олігархами.

Як "Велюр" Тищенка порушував карантин: дивіться відео

Сам Тищенко виправдався, що, мовляв, ресторан зараз приймає таких гостей тільки як місце для особистих зустрічей і гості там навіть не їдять. Проте ця подія отримала розголос, адже в країні в той час був жорсткий карантин. Хоча поліція прибула до "Велюру", та тоді там були тільки працівники закладу, тому Тищенко уникнув відповідальності.

Та історія на цьому не завершилася. У липні того ж року заклад у соцмережах анонсував, що працює всю ніч, що було заборонено урядом. Але заклад і сам Тищенко продовжували опиратися на постанову КМДА, яка дозволяла роботу закладів у Києві, хоч постанова уряду діяла по всій країні.

Переговори на пляжах Таїланду

На "Велюрі" Микола Тищенко не зупинився. Наступний "ключовий" скандал за участю нардепа був пов'язаний з його відвідинами Таїланду. Хоча на той момент він і так встиг достатньо відзначитися. У липні 2022 року його звільнили з посади голови обласної організації партії "Слуга народу" в Закарпатській області. Причиною стала скандальна репутація нардепа. А у жовтні того ж року він знову став героєм мемів, бо після звільнення міста Лиман на Донеччині написав у соцмережах, що "Ливан наш" – мережа миттєво вибухнула мемами про те, як Тищенко захопив країну на Близькому Сході.



Як Тищенко Ліван захоплював / Скриншот

Але повернімося до скандалу з Таїландом. У січні 2023 року нардеп опублікував у соцмережах світлини з пляжу з підписом, що поїхав на зимівлю в теплі країни, бо це "сімейна традиція". Та коли традицію депутата не оцінили громадяни воюючої країни, Тищенко почав гнути іншу лінію.



Тищенко у Таїланді / Фото із соцмереж депутата

Депутат звинуватив журналістів у поширенні фейків, мовляв, він у Таїланд поїхав за дорученням Офісу Президента, а не на відпочинок. "Зимівля" перетворилася на переговори з партнерами з Таїланду та В'єтнаму. Тищенко також заявив, що новини про його відпочинок в Таїланді не тільки є фейком, але й ударом по репутації України.

Пізніше в інтерв'ю він почав виправдовуватися, мовляв, справді їхав для проведення зустрічей, але поїздка була оформлена як відпустка, бо він "не хотів їхати державним коштом" у відрядження.

Та суспільство в це не повірило і все ж партії "Слуга народу" довелося виключити Тищенка зі своєї фракції у Верховній Раді. Але депутатський мандат у нього залишився.

У квітні ж Микола Тищенко вирішив "реабілітуватися" і похизувався у соцмережах тим, що передав бійцям Святошинської ТрО бронежилети, які придбав власним коштом, а везла їх його дружина. Та за даними Слідство.Інфо, ці бронежилети виявилися непридатними – виготовлені в 1983 році, вони настільки неякісні, що легко пробиваються ножем.

Тищенко і його бронежилети: дивіться відео

Напад на військового – остання крапля?

Після історії з Таїландом Тищенко, якого підозрюють в організації незаконних схем у Закарпатській області, вирішив стати борцем за справедливість та протидіяти кол-центрам. У липні 2023 року заявляв, що в Києві нібито виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових і ППО. Тоді він звинуватив депутата зі "Слуги народу" Олега Семінського, що той нібито причетний до роботи кол-центру, який співпрацював із росіянами. Сам Олег Семінський стверджував, що прийшов у офіс за викликом власників приміщення.

Та, як з'ясувалося, Тищенко не стільки бажає припинити незаконну діяльність "офісів", скільки отримувати відсотки від діяльності. Про це свідчив опублікований запис телефонної розмови, в якій чоловік з голосом Тищенка розповідає про схеми прикриття незаконної діяльності за кілька мільйонів гривень. Проте Тищенко називає ці записи фейками й продовжує "боротьбу з офісами".

Так чи інакше, а 20 червня 2024 року Микола Тищенко приїхав у Дніпро начебто боротися з шахрайством. Там до нього й підійшов військовослужбовець Дмитро Павлов. Між депутатом та військовим почалася суперечка, після чого люди Тищенка схопили Павлова і побили його. Це відбулося й попри те, що Павлов гуляв з малою дитиною.

Побиття військового у Дніпрі охороною Тищенка: дивіться відео

Ця історія викликала величезний резонанс у суспільстві, адже у дуже спрощеному вигляді історія виглядає так – люди депутата побили військового. Проте мова йде про історію, пов'язану з "офісами" та шахрайськими схемами, які нібито викриває Тищенко і саме це було причиною суперечки Тищенка та Павлова.

Дії Тищенка обурили навіть його кума – Андрія Єрмака. Глава Офісу Президента визнав, що тривалий час знайомий з Тищенком і є хрещеним батьком його сина, але поведінка його – аморальна.

Тим часом серед військових розпочався флешмоб "Тищенко пі*арас" як реакція на ставлення депутата до військовослужбовців. Правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти Тищенка через напад на Дмитра Павлова в Дніпрі, далі буде суд.

Чи позбавлять Тищенка депутатського мандата – поки незрозуміло, проте на сайті Верховної Ради петиція набрала понад 20 000 підписів. Та сам Тищенко складати мандат не хоче, бо його обрали люди на окрузі. Тож історія продовжується.