Сьогодні Тищенку обиратимуть запобіжний захід у справі про напад на військового у Дніпрі. Про це в етері Київ 24 повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян, передає 24 Канал.

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Яка реакція ДБР на дії Тищенка під час обшуків

В ДБР прокоментували інцидент зі знищенням мобільного телефону нардепом Миколою Тищенком під час обшуку, заявивши, що це жодним чином не допоможе уникнути відповідальності.

Як зазначила Сап'ян, вже сьогодні Тищенку обиратимуть запобіжний захід у справі про напад на військового у Дніпрі.