Сегодня Тищенко будут избирать меру пресечения по делу о нападении на военного в Днепре. Об этом в эфире Киев 24 сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, передает 24 Канал.

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Какова реакция ГБР на действия Тищенко во время обысков

В ГБР прокомментировали инцидент с уничтожением мобильного телефона нардепом Николаем Тищенко во время обыска, заявив, что это никоим образом не поможет избежать ответственности.

Как отметила Сапьян, уже сегодня Тищенко будут избирать меру пресечения по делу о нападении на военного в Днепре.