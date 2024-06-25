Про це під час судового засідання стосовно справи Миколи Тищенка розповів прокурор. Він зазначив, що це сталося "зухвало і без жалю", передає 24 Канал.

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Тищенко "зухвало і без жалю" знищив два свої телефони

За словами прокурора, Тищенко своїм вчинком зі знищенням мобільних телефонів, народний депутат міг пошкодити майно суду, а також нашкодити присутнім у залі засідання.

Також прокурор розповів, що коли Миколі Тищенку вручали підозру, то він відмовлявся довіряти понятим і "влаштував їм допит".

Філігранно та артистично,

– сказав прокурор про спробу Тищенка маніпулювати думкою суспільства.

Правоохоронець також висловив занепокоєння, що народний депутат може втекти з України або продовжувати порушувати законодавство. Тому він закликав суддів бути до нього суворішими із обранням запобіжного заходу.

Прокурор також попросив, щоб запобіжний захід для народного депутата містив:

цілодобовий домашній арешт;

заборону на виїзд за межі населеного пункту, де Микола Тищенко зареєстрований;

вилучення закордонного паспорта;

носіння електронного браслета.

Раніше у Державному бюро розслідувань відреагували на знищення телефону Миколою Тищенком. Речниця бюро Тетяна Сапьян наголосила, що це жодним чином не допоможе уникнути відповідальності, адже правоохоронці планують провести експертизу розбитого телефону Тищенка, щоб отримати інформацію, яка може бути корисною для слідства.