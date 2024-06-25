Відповідні відео із його заявами наразі активно поширюють телеграм-канали. На кадрах можна почути його "ґрунтовні" заперечення щодо розбитого телефону, виправдання. Водночас нардеп "похизувався" знаннями серед крилатих висловів.

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Що наговорив Тищенко перед судовим засіданням

Миколі Тищенку уранці 25 червня було вручено підозру та проведено обшуки. Під час проведення усіх необхідних дій правоохоронцями нардеп знищив мобільний телефон, проте наразі цього факту він чомусь не визнає.

Тищенко заперечує факт знищення мобільного телефону під час обшуку: дивіться відео

На оприлюднених кадрах видно, як депутат ухиляється від прямих відповідей журналістам щодо інциденту в Дніпрі, заперечує те, що навмисне розбив телефон та обіцяє скласти мандат, коли "будуть закриті усі ботоферми".

Заява Тищенка про "ботоферми": дивіться відео

Однак на цьому гучні заяви народного обранця не закінчилися. Микола Тищенко вирішив продемонструвати свою обізнаність, тому використав фразу "собака гавкає – караван іде", але на свій власний манір.

"Караван лає, а собака йде" від Миколи Тищенка: дивіться відео

Зокрема, журналісти поцікавились, що народний обранець думає про новий флешмоб від військових, який активно шириться мережею, стосовно нього. Однак вочевидь Миколі Тищенку це запитання не сподобалось.

Тищенко відреагував на новий флешмоб від військових: дивіться відео

Нагадаємо, що Тищенку обирають запобіжний захід через підозру у незаконному позбавленні волі людини, а саме військового Павлова у Дніпрі. Прокуратура клопотатиме про цілодобовий домашній арешт.