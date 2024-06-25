Соответствующие видео с его заявлениями сейчас активно распространяют телеграмм-каналы. На кадрах можно услышать его "основательные" возражения относительно разбитого телефона, оправдания. В то же время нардеп "похвастался" знаниями среди крылатых выражений.

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Что наговорил Тищенко перед судебным заседанием

Николаю Тищенко утром 25 июня было вручено подозрение и проведены обыски. Во время проведения всех необходимых действий правоохранителями нардеп уничтожил мобильный телефон, однако пока этого факта он почему-то не признает.

Тищенко отрицает факт уничтожения мобильного телефона во время обыска: смотрите видео

На обнародованных кадрах видно, как депутат уклоняется от прямых ответов журналистам относительно инцидента в Днепре, отрицает то, что умышленно разбил телефон и обещает сложить мандат, когда "будут закрыты все ботофермы".

Заявление Тищенко о "ботофермах": смотрите видео

Однако на этом громкие заявления народного избранника не закончились. Николай Тищенко решил продемонстрировать свою осведомленность, поэтому использовал фразу "собака лает – караван идет", но на свой собственный манер.

"Караван лает, а собака идет" от Николая Тищенко: смотрите видео

В частности, журналисты поинтересовались, что народный избранник думает о новом флешмобе от военных, который активно распространяется по сети, в отношении него. Однако очевидно Николаю Тищенко этот вопрос не понравился.

Тищенко отреагировал на новый флешмоб от военных: смотрите видео

Напомним, что Тищенко избирают меру пресечения из-за подозрения в незаконном лишении свободы человека, а именно военного Павлова в Днепре. Прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте.