Працівники завершили розслідування кримінального провадження щодо цієї ситуації, повідомили станом на 17 грудня у Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

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Справу Тищенка скерували до суду

Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років,

– йдеться у повідомленні ДБР.

Провадження щодо нардепа Тищенка вже скеровано до суду.

Що відомо про справу