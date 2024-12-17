Працівники завершили розслідування кримінального провадження щодо цієї ситуації, повідомили станом на 17 грудня у Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.
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Справу Тищенка скерували до суду
Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років,
– йдеться у повідомленні ДБР.
Провадження щодо нардепа Тищенка вже скеровано до суду.
Що відомо про справу
- У центрі Дніпра група чоловіків напала на українського військового Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. Тищенка підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця.
- Суд 25 червня 2024 року відправив Тищенка на цілодобовий домашній арешт, у якому депутат має перебувати з електронним браслетом та без закордонних паспортів.
- Згодом апеляційний суд 3 липня 2024 року відмовив у зміні запобіжного заходу для Тищенка, залишаючи його під цілодобовим домашнім арештом.
- Арешт не заважає Тищенку отримувати доплати та брати участь у засіданнях комітету з питань транспорту та інфраструктури, де він залишається заступником голови.
- Київський апеляційний суд 12 листопада 2024 року залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом, відхиливши апеляцію його адвокатів.
- Однак наступного дня, 13 листопада, обвинуваченого помітили на вулицях Києва.
- Уже 15 листопада 2024 року Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід нардепу – він залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.