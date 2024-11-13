24 Канал пише з посиланням на Київський апеляційний суд, що колегія суддів залишила без змін ухвалу слідчого судді.

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Що змінилось у справі Тищенка

Київський апеляційний суд 12 листопада 2024 року розглянув апеляційну скаргу адвокатів Тищенка, проте не задовольнив її.

Захист Тищенка подав апеляцію на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2024 року, який задовольнив клопотання генпрокурора та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 16 листопада 2024 року.

До речі, виключенням з цілодобового домашнього арешту є необхідність отримати медичну допомогу або забезпечити особисту безпеку в період дії воєнного стану, перебуваючи в захисних спорудах на випадок оголошення повітряної тривоги, за адресою визначеною в ухвалі.

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На сайті суду не зазначено, що мовиться про Тищенка, проте зі справи це зрозуміло. Адже 19 вересня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для Тищенка на два місяці.

До речі, справа стосується незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. ДБР повідомило Тищенку про підозру 25 червня 2024 року.