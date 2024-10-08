Втім, цей список непоодинокий і його можна продовжувати. Про це повідомляє "Голка".

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Що відомо про доплати для Тищенка та Дубінського

У той час як голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подає проєкт постанови про виключення нардепа Артема Дмитрука з правоохоронного комітету, інші скандальні фігури залишаються на своїх посадах у Верховній Раді.

У виданні зауважили, що попри звинувачення у державній зраді та перебування у СІЗО, Олександр Дубінський досі є заступником голови комітету з питань фінансів.

Інший приклад – Микола Тищенко, який їздив "на зустріч із виборцями" у Таїланд та перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у незаконному позбавленні волі колишнього військового.

Однак це не заважає йому брати участь у засіданнях комітету з питань транспорту та інфраструктури, де він залишається заступником голови.

Тищенко та Дмитрук досі заступники голів комітетів / Фото "Голки"

Вражає у цьому всьому те, що вони можуть продовжувати отримувати доплати, що передбачено для заступників голів комітетів.

У повідомленні також йдеться, що зняття таких фігур із посад не відбувається оперативно. Наприклад, Нестора Шуфрича понад рік знімали з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Там додали, що цей список не поодинокий. Також можна згадати Сергія Шахова, який перебуває у розшуку, все ще є членом екологічного комітету.