Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі "Залізний нардеп".

До теми Напдеп-утікач Дмитрук голосував на засіданні комітету Верховної Ради в режимі онлайн

Одарченка і Дмитрука хочуть виключити з комітетів Ради

У Верховній Раді 7 жовтня зареєстрували постанову про відкликання депутатів-утікачів зі складу комітетів:

Андрія Одарченка – Комітету з питань антикорупційної політики;

Артема Дмитрука – Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Дуже символічно: перший в бігах через розслідування НАБУ по корупції, другий через справу ДБР побиття правоохоронця. В обох випадках профільні комітети,

– наголосив Ярослав Железняк.

Зауважимо, що згідно з карткою, проєкт постанови направили на розгляд Комітету.

Коротка довідка. Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Однак напередодні нардеп незаконно виїхав з України.



Андрія Одарченка в листопад 2023 викрили на спробі підкупу тодішнього голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури біткоїнами. Офіційно нардеп кордон не перетинав, однак міг втекти.