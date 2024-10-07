Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі "Залізний нардеп".
До теми Напдеп-утікач Дмитрук голосував на засіданні комітету Верховної Ради в режимі онлайн
Одарченка і Дмитрука хочуть виключити з комітетів Ради
У Верховній Раді 7 жовтня зареєстрували постанову про відкликання депутатів-утікачів зі складу комітетів:
- Андрія Одарченка – Комітету з питань антикорупційної політики;
- Артема Дмитрука – Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Дуже символічно: перший в бігах через розслідування НАБУ по корупції, другий через справу ДБР побиття правоохоронця. В обох випадках профільні комітети,
– наголосив Ярослав Железняк.
Зауважимо, що згідно з карткою, проєкт постанови направили на розгляд Комітету.
Коротка довідка. Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Однак напередодні нардеп незаконно виїхав з України.
Андрія Одарченка в листопад 2023 викрили на спробі підкупу тодішнього голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури біткоїнами. Офіційно нардеп кордон не перетинав, однак міг втекти.