Про це громадській ініціативі "Голка" повідомили одразу кілька нардепів. Наразі ж Артем Дмитрук перебуває у Великій Британії, куди перебрався після втечі з України.
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Як Дмитрук голосував на засіданні комітету Ради
У громадській ініціативі зазначили, що під час засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому у режимі онлайн голосував Артем Дмитрук, були також присутні й правоохоронці.
Ми надіслали запит, аби дізнатися, у яких голосуваннях Дмитрук брав участь і чи хоч хтось з'ясовував у нього, як йому вдалося перед підозрою втекти за кордон,
– зазначили у "Голці".
Представники громадської ініціативи пообіцяли, що щойно надійде відповідь, то вони обов'язково проінформують громадськість. Наразі ж ініціатива стежить за тим, що відбувається з нардепом-втікачем Артемом Дмитруком.
Що відомо про втечу Артема Дмитрука за кордон
- Про втечу Артема Дмитрука з України стало відомо завдяки розслідуванню "Української правди". За попередньою інформацією, нардеп незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.
- ДБР 29 серпня оголосило нардепа у міжнародний розшук. Згодом правоохоронцям вдалося встановити обставини втечі Дмитрука з України.
- Наразі ж нардеп перебуває у Великій Британії, а саме у Лондоні. Журналістам навіть вдалося встановити місце проживання Дмитрука у столиці Сполученого Королівства.