Про це громадській ініціативі "Голка" повідомили одразу кілька нардепів. Наразі ж Артем Дмитрук перебуває у Великій Британії, куди перебрався після втечі з України.

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Як Дмитрук голосував на засіданні комітету Ради

У громадській ініціативі зазначили, що під час засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому у режимі онлайн голосував Артем Дмитрук, були також присутні й правоохоронці.

Ми надіслали запит, аби дізнатися, у яких голосуваннях Дмитрук брав участь і чи хоч хтось з'ясовував у нього, як йому вдалося перед підозрою втекти за кордон,

– зазначили у "Голці".

Представники громадської ініціативи пообіцяли, що щойно надійде відповідь, то вони обов'язково проінформують громадськість. Наразі ж ініціатива стежить за тим, що відбувається з нардепом-втікачем Артемом Дмитруком.

Що відомо про втечу Артема Дмитрука за кордон