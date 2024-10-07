Об этом общественной инициативе "Игла" сообщили сразу несколько нардепов. Сейчас же Артем Дмитрук находится в Великобритании, куда перебрался после побега из Украины.
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Как Дмитрук голосовал на заседании комитета Рады
В общественной инициативе отметили, что во время заседания комитета по вопросам правоохранительной деятельности, на котором в режиме онлайн голосовал Артем Дмитрук, также присутствовали и правоохранители.
Мы направили запрос, чтобы узнать, в каких голосованиях Дмитрук участвовал и хоть кто-то выяснял у него, как ему удалось перед подозрением сбежать за границу,
– отметили в "Игле".
Представители общественной инициативы пообещали, что как только поступит ответ, то они обязательно проинформируют общественность. Пока же инициатива следит за тем, что происходит с нардепом-беглецом Артемом Дмитруком.
Что известно о побеге Артема Дмитрука за границу
- О побеге Артема Дмитрука из Украины стало известно благодаря расследованию "Украинской правды". По предварительной информации, нардеп незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа.
- ГБР 29 августа объявило нардепа в международный розыск. Впоследствии правоохранителям удалось установить обстоятельства побега Дмитрука из Украины.
- Сейчас же нардеп находится в Великобритании, а именно в Лондоне. Журналистам даже удалось установить место жительства Дмитрука в столице Соединенного Королевства.