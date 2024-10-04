Так, расследователи Bihus.Info пишут, что выезд Дмитрука был не спонтанным, а скорее хорошо спланированным. В инстаграме жены Лондон регулярно появлялся и в 2022, и в 2023, когда она ездила туда вместе с детьми.

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Где живет Артем Дмитрук

Журналисты обнаружили, что во время этих визитов семья, скорее всего, жила в одном и том же районе Bermondsey. Там же жена Дмитрука с детьми "засветилась" и в июле этого года – за месяц до побега нардепа. Оттуда же в начале сентября появлялись новые фото – то есть когда семья уже воссоединилась.

В конце сентября семья Артема Дмитрука сменила место жительства. Судя по сториз самого нардепа-беглеца в Instagram, они гуляют с детьми в парке Battersey, в одноименном районе. Совсем рядом находится и спортзал, откуда Дмитрук теперь постит свои упражнения со штангой.

Где гуляют дети Артема Дмитрука / фото Bihus.Info

Жена же нардепа опубликовала фотографию с прогулки с дочкой, благодаря которой удалось установить локацию – двор нового и дорогого жилого комплекса Vista Chelsea Bridge, что как раз расположен между парком Battersea и спортзалом Дмитрука. Другие сториз показывают, что семья обустраивает свой быт в новой квартире и даже заказывают из Украины продукты.

Где сейчас живет Артем Дмитрук / фото Bihus.Info