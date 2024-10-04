Так, розслідувачі Bihus.Info пишуть, що виїзд Дмитрука був не спонтанним, а радше добре спланованим. В інстаграмі дружини Лондон регулярно з’являвся і 2022, і у 2023, коли вона їздила туди разом з дітьми.

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Де мешкає Артем Дмитрук

Журналісти виявили, що під час цих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі Bermondsey. Там же дружина Дмитрука з дітьми "засвітилася" і в липні цього року – за місяць до втечі нардепа. Звідти ж на початку вересня з'являлися нові фото – тобто коли сім'я вже возз'єдналася.

Наприкінці вересня родина Артема Дмитрука змінила місце проживання. Судячи зі сторіз самого нардепа-втікача в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч розташований і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою.

Де гуляють діти Артема Дмитрука / фото Bihus.Info

Дружина ж нардепа опублікувала світлину з прогулянки з донькою, завдяки якій вдалося встановити локацію – двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі й навіть замовляють з України продукти.

Де зараз живе Артем Дмитрук / фото Bihus.Info