Про це розповіли в Офісі генерального прокурора. Зауважимо, що прізвище народного обранця офіційно не називають, однак джерело видання OBOZ.UA в правоохоронних органах повідомило що мовиться про Артема Дмитрука.

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Офіс генпрокурора працює над екстрадицією в Україну нардепа Дмитрука

У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні,

– ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Там зазначили, що наразі місцеперебування депутата встановлено. Крім цього, суд йому визначив міру запобіжного заходу.

Зокрема, за клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нардепа підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Офіс генпрокурора обіцяє повідомити про перебіг справи, як тільки з'явиться інформація, яка не зашкодить розслідуванню й буде узгоджена з іноземними партнерами.