Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон 23 серпня. У ДБР наголошують, що "операція" з переправляння була ретельно спланована й завчасно організована.

До теми ДБР оголосило в міжнародний розшук нардепа Дмитрука

Як Артем Дмитрук виїхав за кордон

ДБР провело масштабні оперативно-розшукові заходи й зібрала великий масив доказів у межах кримінального провадження щодо незаконного перетину кордону Артемом Дмитруком. Зокрема, правоохоронці допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет з'єднань мобільних операторів, вивчили маршрути руху абонентів, що були залучені до схеми.

У результаті кропіткої роботи встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПСУ. "Операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована,

– наголосили в ДБР.

Уточнили, що депутат виїхав з Києва близько 13:00 у напрямку Одеси. Однак, за кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ – Одеса, а також допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій, встановлено, що Дмитрук вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини.

Близько 5 години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько 9 вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну,

– заявили в Держбюро розслідувань.

Як Дмитрук втік з України / Фото ДБР

У Бюро додали, що наразі вже встановлені всі особи, які організовували "втечу", зокрема, збоку Молдови. У ДБР зауважили, що фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через кордон України.

Організатор має широке коло зв'язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, бізнес з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови,

– зазначили в Бюро.

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Зверніть увагу! ДБР вже повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу. Двом з них заочно, одного – затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.