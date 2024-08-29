Державне Бюро розслідувань оголосило Артема Дмитрука у міжнародний розшук. Його підозрюють у нападах на військовослужбовця та на правоохоронця.

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Не з'явився на допит

До Печерського районного суду Києва внесли клопотання, підписане Генеральним прокурором, щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше його викликали на допит до слідчого, проте він не з'явився на нього.

Досудове розслідування триває.

МВС Молдови стверджує, що депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не представив себе як український народний депутат при в'їзді до Молдови.

Міністр внутрішніх справ Молдови пояснив, що Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.