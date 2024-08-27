За її словами, учасниці акції чинили на неї психологічний тиск та провокували її на конфлікт, називаючи "бидлякою". Самі ж волонтерки заперечують це.

Дивіться також Україна ратифікувала Римський статут: що це означає та чи є загрози для наших військових

Скандал з працівницею ОВА

Під час акції у День державного прапора України біля Львівської облдержадміністрації виник конфлікт між волонтеркою та працівницею ОВА. Волонтерка Леся Менкуш-Мальків зафільмувала те, як Лідія Данько (Токарєва) відмовилась встати з лавки під час виконання гімну, а до того ж показала діячці середній палець. Вже невдовзі Львівська ОВА повідомила про звільнення жінки за згодою сторін.

Лідія Данько (Токарєва) розповіла, що того дня вона сиділа на лавці у сквері та вела робочу переписку.

Спочатку підійшла одна з цих жінок, вона присіла на лавку, ми з нею не комунікували, бо ми не знайомі. Пізніше підійшли ще три її подруги, одна з яких грубо шарпнула мій наплічник. Я попросила так не робити і якщо їй бракує місця, то нехай попросить, щоб його забрала. На це мене обізвали бидлом. Пізніше ця пані сіла до мене впритул і почала дивитись у телефон, де я вела робочу та особисту переписки. Коли я попросила цього не робити, мене черговий раз обізвали бидлякою. Спитали, що я ховаю у телефоні, і сказали, що якщо мені щось не подобається, то я можу сісти на бордюр,

– каже жінка.

Ексчиновниця вказала, що її ображали протягом 30 хвилин, називаючи "бидлом" та "сепаратисткою". Водночас Лідія не відійшла від них, оскільки "мала завершити робочі питання". Колишня працівниця ОВА вказала, що розуміє, що переписку можна вести стоячи під час гімну, і зробила б це після завершення роботи.

"Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати у обличчя телефон. Мене почали штовхати і шарпати. Цей жест (середній палець – 24 Канал) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск. Жодної неповаги до національних символів держави я не визнаю. Це конкретний жест до конкретної людини", – сказала Лідія Данько.

Леся Менкуш-Мальків заперечує, що чинила тиск на вже експосадовицю. За словами волонтерки, вона "лише попросила Лідію Данько посунутись, щоб зробити місце на лавці для інших жінок".

Наразі Лідія Данько хоче подавати до суду на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків через зйомку і поширення її персональних даних (паспорта), образу честі та гідності.