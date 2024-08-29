Государственное Бюро расследований объявило Артема Дмитрука в международный розыск. Его подозревают в нападениях на военнослужащего и правоохранителя.

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Не явился на допрос

В Печерский районный суд Киева внесли ходатайство, подписанное Генеральным прокурором, по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее его вызвали на допрос к следователю, однако он не явился на него.

Досудебное расследование продолжается.

МВД Молдовы утверждает, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не представил себя как украинский народный депутат при въезде в Молдову.

Министр внутренних дел Молдовы объяснил, что Дмитрука приняли в качестве обычного гражданина, покинувший территорию, где идет война.