Міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос пояснив, що Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Ефрос заявив, що молдовська сторона виконала свої зобов'язання: в'їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

Міністр пояснив, що існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, адже вони приїжджають з території, де йде війна.

Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов'язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин,

– сказав Ефрос.

Він додав, що це вся інформація з цього приводу, якою МВС може поділитися із журналістами.