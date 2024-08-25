Хоч прокуратура не назвала імені, однак судячи з фото та вчинених дій, підозру отримав саме скандальний нардеп Артем Дмитрук. Тож радше за .все саме йому повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

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Дмитруку оголосили підозру

За даними слідства, він, перебуваючи в Одесі з групою осіб здійснив напад на співробітника правоохоронного органу під час виконання його службових обов’язків. Водночас нардеп умисно побив його та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано за:

статтею про умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

статтею про закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Зокрема, іншого разу, перебуваючи у столиці, він під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Внаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його звинувачують за:

статтею про умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

статтею про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року; на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року,

– йдеться у повідомленні.

До слова, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дмитрук, який в Україні захищав УПЦ МП, незаконно виїхав за кордон. Цікаво, що ще 23 серпня Дмитрук у своєму телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав "спробою позбавити його вести політичну діяльність". Крім того, Дмитрук поскаржився, що, мовляв, за нього "взялися спецслужби",