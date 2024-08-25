Хотя прокуратура не назвала имени, однако судя по фото и совершенных действий, подозрение получил именно скандальный нардеп Артем Дмитрук. Поэтому скорее всего именно ему сообщено о подозрении из-за нападения на милиционера и военного.

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Дмитруку объявили подозрение

По данным следствия, он, находясь в Одессе с группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа во время исполнения его служебных обязанностей. В то же время нардеп умышленно избил его и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего. Действия подозреваемого квалифицированы по:

статье об умышленном причинении группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей;

статье об оконченном покушении на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

В частности, в другой раз, находясь в столице, он во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. В результате пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Его обвиняют по:

статье об умышленном причинении средней тяжести телесного повреждения;

статье о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

В связи с изложенным, согласно требованиям УПК Украины, подозреваемый вызывается в следственное Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий: на 10 час. 00 мин. 29 августа 2024; на 10 лет. 00 мин. 30 августа 2024 года,

– говорится в сообщении.

К слову, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Дмитрук, защищавший в Украине УПЦ МП, незаконно выехал за границу. Интересно, что еще 23 августа Дмитрук в своем телеграм-канале утверждал, будто ему готовят подозрение. Это пророссийский депутат назвал "попыткой лишить его вести политическую деятельность". Кроме того, Дмитрук пожаловался, что, мол, за него "взялись спецслужбы",