Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре

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Тищенко и домашний арест

Так, Николая Тищенко заметили на улицах Киева, после того, как суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.

Николай Тищенко в Киеве / фото местных пабликов

Сам нардеп уже отреагировал на публикации в сети отметив, что его путь от дома до суда "становится главной сенсацией в стране". В видеообращении он указал него "хорошее настроение"

Иду в суд, иду бороться за правду. Потому что правда сама себя не защитит,

– заявил Тищенко.

Заметим, защита Тищенко подала апелляцию на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 сентября 2024 года, который удовлетворил ходатайство генпрокурора и продлил подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 16 ноября 2024 года.