Тищенко выразил готовность согласиться с приговором суда, но заявил о своей невиновности в этом деле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какое решение суда

Прокурор Иван Столяр ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Зато защитники нардепа просили заменить его на ночной домашний арест или личные обязательства, отмечая, что Тищенко имеет важные рабочие обязанности депутата.

У него есть непосредственно обязательства перед избирателями – это и работа его приемной, это и обеспечение деятельности аппарата народного депутата и, соответственно, его конституционная обязанность как народного избранника. Поэтому я считаю что достаточно будет личного обязательства,

– сказал защитник нардепа.

Тищенко выразил готовность согласиться с любым решением суда, однако заявил, что не заслуживает обвинения в том, чего не делал.

Напомним, адвокат Николая Тищенко подал 5 ходатайств об отводе секретарши, прокурора и судьи, ссылаясь на якобы "фейки о кумовстве".