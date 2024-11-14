Интересно, что адвокат и сам Тищенко не смогли назвать конкретный источник, где они увидели такую информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske из зала Печерского райсуда Киева.

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Тищенко заявил в суде о фейках вокруг него

Как сообщает hromadske, сначала нардеп отказался от государственного защитника, потому что у него, мол, есть свои адвокаты. Прокурор заявил, что Тищенко уже несколько заседаний затягивает рассмотрение ходатайства о продлении ареста.

Адвокат депутата заявил об отводе секретаря суда, потому что она не вызвала еще одного защитника подозреваемого. Впрочем, судья оставил секретаршу. Затем защитник Тищенко попросил проверить присутствующих журналистов и редакционные задания у них. Но судья отказал.

Впоследствии адвокаты нардепа просили перенести рассмотрение из Печерского райсуда в Шевченковский. Судья отказал, объяснив, что подследственность определяется согласно положениям процессуального кодекса по месту регистрации центрального органа.

После этого сторона Тищенко попросила об отводе судьи. Причиной этого сам нардеп назвал фейки, якобы они с судьей являются кумовьями, которые якобы активно распространяют различные телеграмм-каналы.

Фейки распространяют, что мы с вами родственники, вы мне кум. Но я и не против, чтобы мы кумовьями были,

– заявил он.

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В то же время ни адвокаты Тищенко, ни собственно сам нардеп не назвали ни одного конкретного источника, которое могло бы подтвердить его утверждения относительно распространения дезинформации о "кумовстве".

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К слову, после этого суд не успел продлить меру пресечения для нардепа Тищенко. Срок действия содержания под домашним арестом для народного избранника истекает 16 ноября. Заметим, что до этого нардеп в зале суда не появлялся несколько раз.