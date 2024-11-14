Цікаво, що адвокат і сам Тищенко не змогли назвати конкретне джерело, де вони побачили таку інформацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske із зали Печерського райсуду Києва.

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Тищенко заявив у суді про фейки навколо нього

Як повідомляє hromadske, спершу нардеп відмовився від державного захисника, бо у нього, мовляв, є свої адвокати. Прокурор заявив, що Тищенко вже кілька засідань затягує розгляд клопотання про продовження арешту.

Адвокат депутата заявив про відвід секретарки суду, бо вона не викликала ще одного захисника підозрюваного. Утім, суддя залишив секретарку. Потім захисник Тищенка попросив перевірити присутніх журналістів та редакційні завдання у них. Але суддя відмовив.

Згодом адвокати нардепа просили перенести розгляд з Печерського райсуду до Шевченківського. Суддя відмовив, пояснивши, що підслідність визначається згідно з положеннями процесуального кодексу за місцем реєстрації центрального органу.

Після цього сторона Тищенка попросила про відвід судді. Причиною цього сам нардеп назвав фейки, нібито вони з суддею є кумами, які нібито активно поширюють різні телеграм-канали.

Фейки поширюють, що ми з вами родичі, ви мені кум. Але я й не проти, щоб ми кумами були,

– заявив він.

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Водночас ані адвокати Тищенка, ані власне сам нардеп не назвали жодного конкретного джерела, яке могло б підтвердити його твердження стосовно поширення дезінформації про "кумівство".

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До слова, після цього суд не встиг продовжити запобіжний захід для нардепа Тищенка. Термін дії тримання під домашнім арештом для народного обранця спливає 16 листопада. Зауважимо, що до цього нардеп у залі суду не з'являвся декілька разів.