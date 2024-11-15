Чиновник будет находиться под стражей или сможет внести залог в сумме 50 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о сделках между Минобороны и львовским бизнесменом

12 ноября чиновнику Минобороны ГБР вручило подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением.

Он "списал" почти 94 миллиона гривен пени львовскому бизнесмену, который просрочил поставки товаров Минобороны по ряду контрактов,

– пишет ГБР.

Так, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия и Минобороны заключили между собой 23 договора на более 1,5 миллиарда гривен на поставку военной одежды.

Правда, на тот момент общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений, ведь раньше занимались стройками.

Бизнесмен, чтобы избежать начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения, обратился к подозреваемому. Последний необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в частности, и по тем договорам, которые были уже полностью выполнены.

Это "помогло" бизнесмену избежать огромных штрафных санкций, потому что их безосновательно уменьшили на 93,5 миллиона гривен – с почти 98 до 4,5 миллиона гривен.

Самому же бизнесмену подозрение вручили еще в январе 2024 года. Можно предполагать, что речь идет о Игоре Гринкевиче, которого в начале 2024 года разоблачили на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.