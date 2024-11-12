Предприятия бизнесмена не имели возможностей выполнять должным образом условия соглашений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Бизнесмен не имел мощностей, чтобы выполнять условия договоров

В ГБР установили, что подконтрольные бизнесмену предприятия и Минобороны заключили договоры на поставку военной одежды в 2023 году. Речь идет о 23 соглашениях на более 1,5 миллиарда гривен.

На момент заключения договоров, подконтрольные львовскому предпринимателю общества не имели ни собственных производственных возможностей, ни договоренностей с другими компаниями для обеспечения надлежащего выполнения соглашений,

– говорят следователи.

Бизнесмен ранее занимался стройками.

Чтобы избежать начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения, он обратился к временно исполняющему обязанности директора профильного департамента Минобороны.

"Чиновник в нарушение норм заключенных ранее договоров, необоснованно и безосновательно заключил дополнительные соглашения, которыми продлил сроки поставки товаров, в том числе по договорам, которые уже полностью выполнены", – сообщают в ГБР.

Таким образом штрафные санкции безосновательно были уменьшены на 93,5 миллиона гривен – с почти 98 до 4,5 миллиона гривен.

Должностному лицу Минобороны грозит до 6 лет лишения свободы.

"Следствие будет просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", – уточнили в ГБР.

Самому же бизнесмену подозрение было вручено еще в январе 2024 года.