22 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну бизнесмена Роману Гринкевичу – содержание под стражей с залогом 500 миллионов гривень. Всего в деле о военных тендерах фигурируют пятеро подозреваемых: Игорь Гринкевич, Роман Гринкевич, двое директоров фирм, которые работали с Министерством обороны, и еще одно доверенное лицо.
Аналитики платформы больших данных VKURSI эксклюзивно для 24 Канала проанализировали, какие активы и предприятия имеет Гринкевич и его семья и какой доход они получают.
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Активы Игоря Гринкевича
Гринкевич Игорь Владимирович имеет связи с 5 зарегистрированными компаниями:
- в 3 компаниях он фигурирует как учредитель;
- в 1 компании – как бенефициар;
- в 3 компаниях – как предыдущий основатель и бенефициар.
ООО "Охранно-юридическая компания Кобра"
- Компания расположена во Львове и занимается проведением расследований и обеспечением безопасности.
- Учредители: Босак Роман Игоревич, Гринкевич Игорь Владимирович, Староста Владимир Иванович. Все имеют равную долю – по 33,3%.
- Компания зарегистрирована в городе Дружковка Донецкой области и занимается строительством нежилых помещений. Ее доход за 2018 год составил 35,7 миллиона гривень.
- Также компания фигурирует в 135 судебных делах, в 59% как ответчик. Чаще всего дела связаны с хозяйственным и уголовным судопроизводством.
- Учредитель: Скидоненко Андрей Александрович. Информация о том, что Игорь Гринкевич вышел из состава бенефициаров и учредителей компании, появилась в середине ноября 2023 года.
БО "Благотворительный фонд "Хоуп.юа"
- Доход фонда в 2022 году составил 4,35 миллиона гривень.
- Учредители: Гринкевич Игорь Владимирович, Гринкевич Роман Игоревич (сын), Гринкевич Светлана Степановна (жена).
ООО "Львовский строительный холдинг"
- Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений. С 26 октября 2023 года компанию включили в санкционный список антимонопольного комитета.
- Доход компрании в 2018 году составил 5,34 миллиона гривень.
- Учредители: Вдовьяк Владимир Марьянович.
- Компания находится во Львове и имеет основной КВЭД "Рекламные агентства".
- Учредители: Гринкевич Игорь Владимирович, Шкуро Ян Викторович. Имеют доли по 50% в компании.
Активы Романа Гринкевича
Гринкевич Роман Игоревич имеет связи с 4 зарегистрированными компаниями:
- в 3 компаниях фигурирует как основатель;
- в 2 компаниях – как бенефициар;
- в 2 компаниях – как предыдущий основатель и руководитель.
- Компания находится в городе Дрогобыч Львовской области и занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.
- Учредители: Гринкевич Роман Игоревич, Летнянчин Василий Николаевич. Имеют доли по 50% в компании.
- Компания зарегистрирована в Киеве и занимается строительством жилых и нежилых помещений.
- Компания получила 32 победы в государственных тендерах за 2016 – 2017 годы на общую сумму 66,3 миллиона гривень.
- Учредитель: Гусаченко Анатолий Владимирович. Гринкевич вышел из состава учредителей в 2017 году.
ООО "Строительный Альянс Монтажпроект"
- Компания занимается оптовой торговлей текстильными материалами, малярными и другими работами по завершению строительства.
- Доход в 2022 году составил 209,34 миллиона гривень. Доход компании за 9 месяцев 2023 года составил 293 миллиона гривень.
- С 2019 по 2023 годы компания имеет 39 побед в государственных тендерах на общую сумму 484,36 миллиона гривень.
- Учредитель: Гринкевич Роман Игоревич.
Гринкевич Светлана Степановна
Гринкевич Светлана Степановна имеет связи с 12 зарегистрированными компаниями:
- в 6 компаниях она фигурирует как учредитель;
- в 1 компании – как бенефициар;
- в 13 компаниях – как предыдущий основатель и руководитель.
Какие компании прибыльные
Наибольшая прибыль у ООО "Трейнд Лайнс Ритейл". Компания зарегистрирована в Виннице и имеет различные КВЭДы: от оптовой торговли обувью до оптовой торговли древесиной и металлическими рудами.
Основатель компании сегодня – Тымкив Владимир Иванович. Светлана Гринкевич из состава бенефициаров вышла летом 2023 года. В 2022 году компания заработала 1,66 миллиарда гривень. А за 9 месяцев этого года она получила 702 миллиона гривень дохода.
- ООО "Альянс Имекс Транс", которое занимается грузовым транспортом и где Светлана Гринкевич среди учредителей, в 2022 году получило 5,64 миллиона гривень дохода.
- ООО "ВТ Девелопмент" занимается посредничеством в торговле продуктами (Светлана Гринкевич вышла из состава учредителей летом 2023-го). В 2022 году компания получила 4,69 миллиона гривень, а за 9 месяцев 2023 года ее доход составил 1,8 миллиарда гривень.
- ЧАО "Карьероуправление" занимается добычей песка, гравия, глины и каолина. Светлана Гринкевич вышла из состава бенефициаров в начале 2024 года. Компания в 2022 году получила 27,69 миллиона гривень.
Теща Гринкевича – Ирина Федак
Еще одно прибыльное предприятие записано на тещу Игоря Гринкевича – Федак Ирину Романовну. Речь идет об ООО "Бориславтепло", которое занимается поставкой пара, горячей воды и кондиционированного воздуха. В 2022 году компания получила 18,59 миллиона гривень, а за 9 месяцев 2023 года ее доход составил 14 миллионов гривень.
Недвижимость семьи Гринкевичей
- Земельные участки
Из недвижимости на Игоря Гринкевича записан только один земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 1,9 гектара в Киевской области.
У Романа Гринкевича по данным реестров также есть один земельный участок в Киевской области для ведения сельского хозяйства площадью 1,9 гектара.
На Светлану Гринкевич, жену львовского бизнесмена, записано 6 объектов недвижимости и 4 земельных участка. Участки находятся во Львовской и Закарпатской областях, имеют целевое назначение – строительство и ведение сельского хозяйства. Общая площадь участков – 2,8 гектара.
- Объекты недвижимости
Также на Светлану записано несколько объектов недвижимости: это дом во Львовской области площадью 67,8 квадратного метра, квартиры в Киеве площадью 51,6, 30,7 и 123,6 квадратного метра, квартира во Львове – 127,7 квадратного метра и гаражный бокс во Львове.
На Ирину Федак записано 5 земельных участков и 4 объекта недвижимости, а также две квартиры в Киеве – 85,2 и 30,7 квадратных метров, квартира во Львове – 127,7 квадратных метров и садовый дом во Львове – 298,4 квадратных метров.