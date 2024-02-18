22 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну бизнесмена Роману Гринкевичу – содержание под стражей с залогом 500 миллионов гривень. Всего в деле о военных тендерах фигурируют пятеро подозреваемых: Игорь Гринкевич, Роман Гринкевич, двое директоров фирм, которые работали с Министерством обороны, и еще одно доверенное лицо.

Аналитики платформы больших данных VKURSI эксклюзивно для 24 Канала проанализировали, какие активы и предприятия имеет Гринкевич и его семья и какой доход они получают.

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Активы Игоря Гринкевича

Гринкевич Игорь Владимирович имеет связи с 5 зарегистрированными компаниями:

в 3 компаниях он фигурирует как учредитель;

в 1 компании – как бенефициар;

в 3 компаниях – как предыдущий основатель и бенефициар.

ООО "Охранно-юридическая компания Кобра"

Компания расположена во Львове и занимается проведением расследований и обеспечением безопасности.

Учредители: Босак Роман Игоревич, Гринкевич Игорь Владимирович, Староста Владимир Иванович. Все имеют равную долю – по 33,3%.

ООО "Визин Рич"

Компания зарегистрирована в городе Дружковка Донецкой области и занимается строительством нежилых помещений. Ее доход за 2018 год составил 35,7 миллиона гривень .

. Также компания фигурирует в 135 судебных делах, в 59% как ответчик. Чаще всего дела связаны с хозяйственным и уголовным судопроизводством.

Учредитель: Скидоненко Андрей Александрович. Информация о том, что Игорь Гринкевич вышел из состава бенефициаров и учредителей компании, появилась в середине ноября 2023 года.

Интересно! Андрей Скидоненко имеет связь с большим количеством компаний, в некоторых он фигурирует сразу, и как основатель, и как бенефициар. В реестре содержатся записи, что в 78 компаниях он фигурирует как основатель, в 66 – как руководитель, в 67 – как бенефициар.

БО "Благотворительный фонд "Хоуп.юа"

Доход фонда в 2022 году составил 4,35 миллиона гривень .

. Учредители: Гринкевич Игорь Владимирович, Гринкевич Роман Игоревич (сын), Гринкевич Светлана Степановна (жена).

ООО "Львовский строительный холдинг"

Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений. С 26 октября 2023 года компанию включили в санкционный список антимонопольного комитета.

Доход компрании в 2018 году составил 5,34 миллиона гривень .

. Учредители: Вдовьяк Владимир Марьянович.

ООО "Лео Маркетинг Эдженси"

Компания находится во Львове и имеет основной КВЭД "Рекламные агентства".

Учредители: Гринкевич Игорь Владимирович, Шкуро Ян Викторович. Имеют доли по 50% в компании.

Напомним! Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривень. Это привело к убыткам бюджета, по предварительным оценкам, на 1,2 миллиарда гривень. Ранее журналисты 24 Канала посчитали, что именно на эту сумму можно было бы приобрести для украинской армии. Например, почти 100 ударных беспилотников Shark и 4 танка Leopard 2A6.

Активы Романа Гринкевича

Гринкевич Роман Игоревич имеет связи с 4 зарегистрированными компаниями:

в 3 компаниях фигурирует как основатель;

в 2 компаниях – как бенефициар;

в 2 компаниях – как предыдущий основатель и руководитель.

ООО "Электроагротехника"

Компания находится в городе Дрогобыч Львовской области и занимается производством машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Учредители: Гринкевич Роман Игоревич, Летнянчин Василий Николаевич. Имеют доли по 50% в компании.

ООО "Будгарант Плюс"

Компания зарегистрирована в Киеве и занимается строительством жилых и нежилых помещений.

Компания получила 32 победы в государственных тендерах за 2016 – 2017 годы на общую сумму 66,3 миллиона гривень.

Учредитель: Гусаченко Анатолий Владимирович. Гринкевич вышел из состава учредителей в 2017 году.

ООО "Строительный Альянс Монтажпроект"

Компания занимается оптовой торговлей текстильными материалами, малярными и другими работами по завершению строительства.

Доход в 2022 году составил 209,34 миллиона гривень. Доход компании за 9 месяцев 2023 года составил 293 миллиона гривень .

. С 2019 по 2023 годы компания имеет 39 побед в государственных тендерах на общую сумму 484,36 миллиона гривень.

Учредитель: Гринкевич Роман Игоревич.

Интересно! Соня Морозюк, невеста Романа Гринкевича, получила от коррупционера обручальное кольцо бренда Graff. Цена подобных украшений может достигать 380 тысяч долларов. Также художница не стеснялась хвастаться и другими дорогими украшениями, в частности брендов Cartier, Rolex Daytona, BVLGARI SERPENTI, и иными.

Гринкевич Светлана Степановна

Гринкевич Светлана Степановна имеет связи с 12 зарегистрированными компаниями:

в 6 компаниях она фигурирует как учредитель;

в 1 компании – как бенефициар;

в 13 компаниях – как предыдущий основатель и руководитель.

Обратите внимание! Большинство компаний не имеют никакой информации о прибыли.

Какие компании прибыльные

Наибольшая прибыль у ООО "Трейнд Лайнс Ритейл". Компания зарегистрирована в Виннице и имеет различные КВЭДы: от оптовой торговли обувью до оптовой торговли древесиной и металлическими рудами.

Основатель компании сегодня – Тымкив Владимир Иванович. Светлана Гринкевич из состава бенефициаров вышла летом 2023 года. В 2022 году компания заработала 1,66 миллиарда гривень. А за 9 месяцев этого года она получила 702 миллиона гривень дохода.

ООО "Альянс Имекс Транс" , которое занимается грузовым транспортом и где Светлана Гринкевич среди учредителей, в 2022 году получило 5,64 миллиона гривень дохода.

, которое занимается грузовым транспортом и где Светлана Гринкевич среди учредителей, в 2022 году получило дохода. ООО "ВТ Девелопмент" занимается посредничеством в торговле продуктами (Светлана Гринкевич вышла из состава учредителей летом 2023-го). В 2022 году компания получила 4,69 миллиона гривень, а за 9 месяцев 2023 года ее доход составил 1,8 миллиарда гривень .

занимается посредничеством в торговле продуктами (Светлана Гринкевич вышла из состава учредителей летом 2023-го). В 2022 году компания получила 4,69 миллиона гривень, а за 9 месяцев 2023 года ее доход составил . ЧАО "Карьероуправление" занимается добычей песка, гравия, глины и каолина. Светлана Гринкевич вышла из состава бенефициаров в начале 2024 года. Компания в 2022 году получила 27,69 миллиона гривень.

Теща Гринкевича – Ирина Федак

Еще одно прибыльное предприятие записано на тещу Игоря Гринкевича – Федак Ирину Романовну. Речь идет об ООО "Бориславтепло", которое занимается поставкой пара, горячей воды и кондиционированного воздуха. В 2022 году компания получила 18,59 миллиона гривень, а за 9 месяцев 2023 года ее доход составил 14 миллионов гривень.

Обратите внимание! С 2020 по 2024 год включительно компания получила 10 побед в государственных тендерах на общую сумму 24,2 миллиона гривень.

Недвижимость семьи Гринкевичей

Земельные участки

Из недвижимости на Игоря Гринкевича записан только один земельный участок для ведения сельского хозяйства площадью 1,9 гектара в Киевской области.

У Романа Гринкевича по данным реестров также есть один земельный участок в Киевской области для ведения сельского хозяйства площадью 1,9 гектара.

На Светлану Гринкевич, жену львовского бизнесмена, записано 6 объектов недвижимости и 4 земельных участка. Участки находятся во Львовской и Закарпатской областях, имеют целевое назначение – строительство и ведение сельского хозяйства. Общая площадь участков – 2,8 гектара.

Объекты недвижимости

Также на Светлану записано несколько объектов недвижимости: это дом во Львовской области площадью 67,8 квадратного метра, квартиры в Киеве площадью 51,6, 30,7 и 123,6 квадратного метра, квартира во Львове – 127,7 квадратного метра и гаражный бокс во Львове.

На Ирину Федак записано 5 земельных участков и 4 объекта недвижимости, а также две квартиры в Киеве – 85,2 и 30,7 квадратных метров, квартира во Львове – 127,7 квадратных метров и садовый дом во Львове – 298,4 квадратных метров.