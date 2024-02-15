СБУ объявили о подозрении Дерипаске
СБУ собрала доказательства против российского олигарха Олега Дерипаски и его топ-менеджеров в Украине. Главный фигурант получил заочное уведомление о подозрении, а двое других были задержаны.
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Речь идет, в частности, о директоре недобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в России,
– сообщили в СБУ.
Двое топ-менеджеров помогли олигарху присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на действующий запрет на продажу. С тех пор, и во время полномасштабного вторжения, оттуда поставлялись горные породы для выплавки стали в Россию.
Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер". Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем,
– написано в сообщении.
Трое фигурантов получили:
- Олег Дерипаска – подозрение по семи статьям Уголовного кодекса Украины (УКУ);
- Директора украинской компании – подозрение по двум статьям УКУ;
- Куратор (сообщник директора) – подозрение по двум статьям УКУ.
Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению предприятия,
– пишут в СБУ.