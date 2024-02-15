СБУ оголосили про підозру Дерипасці
СБУ зібрала докази проти російського олігарха Олега Дерипаски та його топменеджерів в Україні. Головний фігурант отримав заочне повідомлення про підозру, а двох інших було затримано.
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Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в Росії,
– повідомили у СБУ.
Двоє топменеджерів допомогли олігарху привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри заборону, яка діяла, на продаж. З того часу, і під час повномасштабного вторгнення, звідти постачалися гірські породи для виплавки сталі до Росії.
Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер". Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем,
– написано у повідомленні.
Троє фігурантів отримали:
- Олег Дерипаска – підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України (ККУ);
- Директор української компанії – підозру за двома статтями ККУ;
- Куратор (спільник директора) – підозру за двома статтями ККУ.
Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства,
– пишуть в СБУ.