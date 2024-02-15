СБУ оголосили про підозру Дерипасці

СБУ зібрала докази проти російського олігарха Олега Дерипаски та його топменеджерів в Україні. Головний фігурант отримав заочне повідомлення про підозру, а двох інших було затримано.

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Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в Росії,

– повідомили у СБУ.

Двоє топменеджерів допомогли олігарху привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри заборону, яка діяла, на продаж. З того часу, і під час повномасштабного вторгнення, звідти постачалися гірські породи для виплавки сталі до Росії.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер". Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем,

– написано у повідомленні.

Троє фігурантів отримали:

Олег Дерипаска – підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України (ККУ);

Директор української компанії – підозру за двома статтями ККУ;

Куратор (спільник директора) – підозру за двома статтями ККУ.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства,

– пишуть в СБУ.

Нагадаємо! У лютому 2023 року активи "Глухівського кар’єра кварцитів" було націоналізовано на користь України.