Відхід одного з лідерів

Андрей Карпати, який є дослідником штучного інтелекту та одним із засновників творця ChatGPT OpenAI, вирішив покинути компанію. Про своє рішення він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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За словами фахівця, тепер він буде працювати над власним проєктом. Над яким саме – наразі невідомо, але, зважаючи на його попередній досвід, скоріш за все це буде новий штучний інтелект. Нещодавно він говорив про мовну модель штучного інтелекту як операційну систему, тож можливо, що тепер спеціаліст спробує втілити свою ідею у реальність.

Андрей Карпати народився у Братиславі, Словаччина. Згодом переїхав до Канади, після чого була дослідницька робота у США та прихід у Tesla.

До того, як заснувати OpenAI, Карпати працював старшим директором зі штучного інтелекту в Tesla Ілона Маска. Там він грав ключову роль у створенні помічника водія на основі штучного інтелекту.

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Карпати наголосив, що немає жодної конкретної причини щодо його відходу з OpenAI. Разом з тим для компанії це може бути значна втрата, адже він є одним з провідних фахівців у галузі.

Цікаво, що Карпати пішов з компанії попри те, що річний дохід OpenAI перевалив за 2 мільярди доларів річного прибутку. Це робить творця ChatGPT одним з найшвидше зростаючих технологічних продуктів у світі.