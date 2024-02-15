Уход одного из лидеров

Андрей Карпаты, который является исследователем искусственного интеллекта и одним из основателей создателя ChatGPT OpenAI, решил покинуть компанию. О своем решении он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Интересно Гиг-экономика: что это такое и почему она быстро захватила мир бизнеса

По словам специалиста, теперь он будет работать над собственным проектом. Над каким именно – пока неизвестно, но, учитывая его предыдущий опыт, скорее всего это будет новый искусственный интеллект. Недавно он говорил о языковой модели искусственного интеллекта как операционной системе, поэтому возможно, что теперь специалист попытается воплотить свою идею в реальность.

Андрей Карпаты родился в Братиславе, Словакия. Впоследствии переехал в Канаду, после чего была исследовательская работа в США и приход в Tesla.

До того, как основать OpenAI, Карпаты работал старшим директором по искусственному интеллекту в Tesla Илона Маска. Там он играл ключевую роль в создании помощника водителя на основе искусственного интеллекта.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Карпаты подчеркнул, что нет никакой конкретной причины его ухода из OpenAI. Вместе с тем для компании это может быть значительная потеря, ведь он является одним из ведущих специалистов в отрасли.

Интересно, что Карпаты ушел из компании несмотря на то, что годовой доход OpenAI перевалил за 2 миллиарда долларов годовой прибыли. Это делает создателя ChatGPT одним из самых быстрорастущих технологических продуктов в мире.