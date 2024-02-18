22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід синові бізнесмена Роману Гринкевичу – тримання під вартою із заставою 500 мільйонів гривень. Загалом у справі про військові тендери фігурують п'ятеро підозрюваних: Ігор Гринкевич, Роман Гринкевич, двоє директорів фірм, які працювали з Міністерством оборони, та ще одна довірена особа.
Аналітики платформи великих даних VKURSI ексклюзивно для 24 Каналу проаналізували, які активи та підприємства має Гринкевич та його родина, й скільки доходу вони отримують.
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Активи Ігоря Гринкевича
Гринкевич Ігор Володимирович має зв'язки з 5 зареєстрованими компаніями:
- у 3 компаніях фігурує як засновник;
- у 1 компанії – бенефіціар;
- у 3 компаніях – попередній засновник та бенефіціар.
ТЗОВ "Охоронно-юридична компанія Кобра"
- Компанія розташована у Львові та займається проведенням розслідувань і забезпеченням безпеки.
- Засновники: Босак Роман Ігорьович, Гринкевич Ігор Володимирович, Староста Володимир Іванович. Всі мають рівну частку – по 33,3%.
- Компанія зареєстрована у місті Дружківка Донецької області та займається будівництвом нежитлових приміщень. Її дохід за 2018 рік склав 35,7 мільйона гривень.
- Також компанія фігурує у 135 судових справах, у 59% як відповідач. Найчастіше справи пов'язані з господарським та кримінальним судочинством.
- Засновник: Скидоненко Андрій Олександрович. Інформація про те, що Ігор Гринкевич вийшов зі складу бенефіціарів й засновників компанії, з'явилася у середині листопада 2023 року.
БО "Благодійний фонд "Хоуп.юа"
- Дохід фонду у 2022 році склав 4,35 мільйона гривень.
- Засновники: Гринкевич Ігор Володимирович, Гринкевич Роман Ігорьович (син), Гринкевич Світлана Степанівна (дружина).
ТЗОВ "Львівський будівельний холдинг"
- Компанія займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень. З 26 жовтня 2023 року компанію включили до санкційного списку антимонопольного комітету.
- Дохід у 2018 році склав 5,34 мільйона гривень.
- Засновники: Вдов'як Володимир Мар'янович.
- Компанія знаходиться у Львові та має основний КВЕД "Рекламні агентства".
- Засновники: Гринкевич Ігор Володимирович, Шкуро Ян Вікторович. Мають частки по 50% у компанії.
Активи Романа Гринкевича
Гринкевич Роман Ігорьович має зв'язки з 4 зареєстрованими компаніями:
- у 3 компаніях фігурує як засновник;
- у 2 компаній – бенефіціар;
- у 2 компаніях – попередній засновник та керівник.
- Компанія знаходиться у місті Дрогобич Львівської області та займається виробництвом машин та устаткування для сільського та лісового господарства.
- Засновники: Гринкевич Роман Ігорьович, Летнянчин Василь Миколайович. Мають частки по 50% у компанії.
- Компанія зареєстрована у Києві та займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень.
- Компанія отримала 32 перемоги у державних тендерах за 2016 – 2017 роки загальною сумою на 66,3 мільйона гривень.
- Засновник: Гусаченко Анатолій Володимирович. Гринкевич вийшов зі складу засновників у 2017 році.
ТОВ "Будівельний Альянс Монтажпроект"
- Компанія займається оптовою торгівлею текстильними матеріалами, малярними роботами та іншими роботами з завершення будівництва.
- Дохід у 2022 році склав 209,34 мільйона гривень. Дохід компанії за 9 місяців 2023 року склав 293 мільйони гривень.
- З 2019 по 2023 роки компанія має 39 перемог у державних тендерах загальною сумою на 484,36 мільйона гривень.
- Засновник: Гринкевич Роман Ігорьович.
Гринкевич Світлана Степанівна
Гринкевич Світлана Степанівна має зв'язки з 12 зареєстрованими компаніями:
- у 6 компаніях фігурує як засновник;
- у 1 компанії – бенефіціар;
- у 13 компаніях – попередній засновник та керівник.
Які компанії прибуткові
Найбільший прибуток у ТОВ "Трейнд Лайнс Рітейл". Компанія зареєстрована у Вінниці й має різноманітні КВЕДи: від оптової торгівлі взуттям до оптової торгівлі деревиною та металевими рудами.
Засновник компанії зараз – Тимків Володимир Іванович. Світлана Гринкевич зі складу бенефіціарів вийшла влітку 2023 року. У 2022 році компанія заробила 1,66 мільярда гривень. А за 9 місяців цього року вона отримала 702 мільйони гривень доходу.
- ТОВ "Альянс Імекс Транс", яке займається вантажним транспортом та також має Світлану Гринкевич серед засновників, у 2022 році отримало 5,64 мільйона гривень доходу.
- ТЗОВ "ВТ Девелопмент", займається посередництвом у торгівлі продуктами, (Світлана Гринкевич вийшла зі складу засновників влітку 2023). У 2022 році компанія отримала 4,69 мільйона гривень, а за 9 місяців 2023 року дохід склав 1,8 мільярда гривень.
- ПРАТ "Кар'єроуправління", займається добування піску, гравію, глини та каоліну. Світлана Гринкевич вийшла зі складу бенефіціарів на початку 2024 року. Компанія у 2022 році отримала 27,69 мільйона гривень.
Теща Гринкевича – Ірина Федак
Ще одне прибуткове підприємство записано на тещу Ігоря Гринкевича – Федак Ірину Романівну. Йдеться про ТЗОВ "Бориславтепло", яке займається постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря. У 2022 році компанія отримала 18,59 мільйона гривень, а за 9 місяців 2023 року дохід склав 14 мільйонів гривень.
Нерухомість сім'ї Гринкевичів
- Земельні ділянки
З нерухомості на Ігоря Гринкевичу записана лише одна земельна ділянка для ведення сільського господарства площею 1,9 гектара у Київській області.
У Романа Гринкевича за даними реєстрів також є одна земельна ділянка у Київській області для ведення сільського господарства площею 1,9 гектара.
На Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена, записано 6 об'єктів нерухомості та 4 земельні ділянки. Ділянки знаходяться у Львівській та Закарпатській областях, мають цільове призначення для будівництва та для ведення селянського господарства. Загальна площа ділянок – 2,8 гектара.
- Обʼєкти нерухомості
Також на Світлану записано декілька об'єктів нерухомості: це будинок у Львівській області площею 67,8 квадратного метра, квартири у Києві – площею 51,6, 30,7 та 123,6 квадратних метрів, квартира у Львові – 127,7 квадратного метра та гаражний бокс у Львові.
На Ірині Федак записано 5 земельних ділянок та 4 об'єкти нерухомості. Ще дві квартири у Києві – 85,2 та 30,7 квадратних метра, квартира у Львові – 127,7 квадратних метра, та садовий будинок у Львові – 298,4 квадратних метра.