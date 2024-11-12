Підприємства бізнесмена не мали можливостей виконувати належно умови угод. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

Дивіться також Не по днях, а по годинах: як зростала заробітна плата міністра оборони України

Бізнесмен не мав потужностей, щоб виконувати умови договорів

У ДБР встановили, що підконтрольні бізнесмену підприємства та Міноборони уклали договори на постачання військового одягу у 2023 році. Йдеться про 23 угоди на понад 1,5 мільярда гривень.

На момент укладання договорів, підконтрольні львівському підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод,

– кажуть слідчі.

Бізнесмен раніше займався будівництвами.

Щоб уникнути нарахування штрафних санкцій або їхнього суттєвого зменшення, він звернувся до тимчасового виконувача обов'язків директора профільного департаменту Міноборони.

"Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів, необґрунтовано та безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, у тому числі по договорах, які вже повністю виконані", – повідомляють у ДБР.

Таким чином штрафні санкції безпідставно були зменшені на 93,5 мільйона гривень – з майже 98 до 4,5 мільйона гривень.

Посадовцю Міноборони загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Слідство проситиме суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у 100 млн грн", – уточнили у ДБР.

Самому ж бізнесмену підозра була вручена ще у січні 2024 року.